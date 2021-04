Caronno | allarme crocchette per cani nel parco | “Qualcuno vuole spaventarci?”

(Di giovedì 22 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Al parchetto di via Oberdan, molto frequentato dai, sono tutti davvero preoccupati. Sono ancora state rinvenuteche hanno destato sospetti e, subito, i padroni hanno dato l’: “Si tratta di bocconi avvelenati oha voluto solo?”. Molti hanno visto in questi bocconi, probabilmente semplici biscotti, una sorta di gesto provocatorio. In tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Caronno, allarme crocchette per cani nel parco: ma non sono avvelenate -

Ultime Notizie dalla rete : Caronno allarme

Il Notiziario

L'è scattato poco dopo le 13: Vigili del Fuoco al lavoro aPertusella contro un incendio scoppiato nel deposito degli autobus di via Trieste.Fiamme in un appartamento diPertusella , in provincia di Varese, nella notte fra lunedì e martedì, con dieci persone ...stabile accanto si sono accorti del rogo in corso e hanno dato l'Un violento schianto frontale pochi minuti dopo le 10 di mercoledì 24 a Morazzone, grave una donna. Per cause ancora in corso di accertamento una ...