Carabinieri | biciclette elettriche ai reparti nei parchi nazionali

(Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e-bike in dotazione all'Arma dei.Le prime sessanta trekking bike a pedalata assistita sono già state distribuite ai ventiche operano neiper la tutela della biodiversità e del territorio. La fornitura completa finanziata dal Ministero dell'Ambiente (ora Ministero della Transizione Ecologica) prevede complessivamente centoventi mezzi che si aggiungeranno alle mountain bike tradizionali già in uso ai citati.L'Arma deiha scelto di puntare sulla mobilità elettrica con le trekking e-bike adatte a percorrere i sentieri accidentati che si sviluppano all'interno delle aree protette, ...

...Comitato chiede poi di "Trasformare le vie di Oratoio in Zona 30 così da permettere alle... Il Comune, spiega il comitato, "Sta anche interloquendo con iper verificare la ...... dopo ripetute ricerche tra gli amici, ha chiamato la caserma deiper denunciare la ... per ricordare che il regolamento del Parco impedisce l'uso difuori dalle piste. Il parco ...ROMA (ITALPRESS) – Un cuore agli ioni di litio da 630 wattora, tutto Made in Italy, alimenta il motore elettrico delle nuove e-bike in ...L’Arma dei Carabinieri ha scelto di puntare sulla mobilità elettrica ... I nuovi mezzi green potranno anche contribuire a diffondere la cultura sostenibile della bicicletta. L’allestimento speciale ...