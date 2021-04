Cantiere del ponte della ferrovia: “Tutto transennato, ma nessuno al lavoro” (Di giovedì 22 aprile 2021) Un lettore segnala: “Il Cantiere per la messa in sicurezza del ponte della ferrovia in via S.Giovanni Bosco è… fermo! La scorsa settimana hanno transennato Tutto e da allora non si è visto più nessuno, ma nel frattempo Tutto il traffico è scaricato sulle vie limitrofe. Immaginatevi il caos sul rondò che collega via Gavazzeni, via Carnivali e via S.Giovanni Bosco”. Sempre il lettore racconta che “lunedì, giorno di mercato, c’era coda ovunque e i vigili regolavano il traffico all’incrocio con via autostrada”, mentre “le macchine provenienti proprio dal rondò dell’autostrada erano già, alle 9 di mattina, in doppia fila. Questa è la situazione”. Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Un lettore segnala: “Ilper la messa in sicurezza delin via S.Giovanni Bosco è… fermo! La scorsa settimana hannoe da allora non si è visto più, ma nel frattempoil traffico è scaricato sulle vie limitrofe. Immaginatevi il caos sul rondò che collega via Gavazzeni, via Carnivali e via S.Giovanni Bosco”. Sempre il lettore racconta che “lunedì, giorno di mercato, c’era coda ovunque e i vigili regolavano il traffico all’incrocio con via autostrada”, mentre “le macchine provenienti proprio dal rondò dell’autostrada erano già, alle 9 di mattina, in doppia fila. Questa è la situazione”.

