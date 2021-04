Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia ancora a caccia del pass olimpico. Obiettivo doppio senior e 4 senza donne, per l’otto è dura (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo gli Europei di Varese il Canottaggio riscalda i motori verso Lucerna, dove lunedì 17 maggio verranno assegnati gli ultimi slot per i Giochi: in ciascuna delle 14 specialità che vedremo a Tokyo saranno a disposizione due pass non nominali. L’Italia, che ai Mondiali di Linz 2019 qualificò 9 equipaggi alle Olimpiadi, motivo per il quale la nostra Federazione non ha potuto prendere parte alla regata di qualificazione europea, potrebbe decidere di tentare la qualifica nelle acque elvetiche anche in tutte le cinque specialità in cui l’Italia non è ancora qualificata ai Giochi. LE 5 SPECIALITA’ DEL Canottaggio IN CUI L’ITALIA NON HA IL pass PER I GIOCHI W1x Singolo senior femminile (agli Europei: Elisa Mondelli-SC Moltrasio) Veronica Lisi, nona lo scorso anno in questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Dopo gli Europei di Varese ilriscalda i motori verso Lucerna, dove lunedì 17 maggio verranno assegnati gli ultimi slot per i Giochi: in ciascuna delle 14 specialità che vedremo a Tokyo saranno a disposizione duenon nominali. L’Italia, che ai Mondiali di Linz 2019 qualificò 9alle Olimpiadi, motivo per il quale la nostra Federazione non ha potuto prendere parte alla regata di qualificazione europea, potrebbe decidere di tentare la qualifica nelle acque elvetiche anche in tutte le cinque specialità in cui l’Italia non èqualificata ai Giochi. LE 5 SPECIALITA’ DELIN CUI L’ITALIA NON HA ILPER I GIOCHI W1x Singolofemminile (agli Europei: Elisa Mondelli-SC Moltrasio) Veronica Lisi, nona lo scorso anno in questa ...

