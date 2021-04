Can Yaman sta male? L’incidente | Ci sono le foto

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Cansta? L’attore turco ha fatto spaventare il pubblico italiano in questi giorni per via della possibile fine della storia con Diletta Leotta. Cansta?Di recente il volto di Bitter Sweet e Daydreamer Le ali del sogno è sparito dai social network, dopo Twitter infatti sembra aver cancellato tutto quello che aveva condiviso sui social network. Si erano fatte diverse ipotesi tra cui la fine con la bella giornalista di Dazn che aveva fatto sognare il pubblico italiano e non solo. Quello che appare certo è che a Can in questo periodo sia successo qualcosa di molto particolare. Speriamo però che non sia troppo difficile da accettare. LEGGI ANCHE >>> Nessuno lo sapeva Tra le varie voci c’è stata anche quella che ha parlato per lui di una situazione di salute precaria. Fatto ...