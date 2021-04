Campionati Europei, Giorgia Villa conquista la finale nelle parallele asimmetriche (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella vita come nello sport le cadute sono sempre dietro l’angolo. Ciò che conta però è saper rialzarsi. Giorgia Villa lo ha dimostrato nella prima giornata dei Campionati Europei di ginnastica artistica cogliendo la finale nelle parallele asimmetriche. Reduce dall’ottima prestazione nell’ultima tappa di Serie A1, la 18enne di Brembate ha saputo prontamente riscattare la delusione nella trave conquistando il settimo punteggio nelle qualificazioni. Alle prese con alcuni problemi fisici che hanno caratterizzato la fase di preparazione, la portacolori delle Fiamme Oro ha aperto il programma di gare prendendo parte alla prima suddivisione e completando un buon esercizio agli staggi che le è valso il giudizio di 13.966 con ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella vita come nello sport le cadute sono sempre dietro l’angolo. Ciò che conta però è saper rialzarsi.lo ha dimostrato nella prima giornata deidi ginnastica artistica cogliendo la. Reduce dall’ottima prestazione nell’ultima tappa di Serie A1, la 18enne di Brembate ha saputo prontamente riscattare la delusione nella travendo il settimo punteggioqualificazioni. Alle prese con alcuni problemi fisici che hanno caratterizzato la fase di preparazione, la portacolori delle Fiamme Oro ha aperto il programma di gare prendendo parte alla prima suddivisione e completando un buon esercizio agli staggi che le è valso il giudizio di 13.966 con ...

