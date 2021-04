Campania Slittano le scadenze per le esenzioni ticket | Porcelli | “Evitiamo di affollare le Asl”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 22 aprile 2021) È ormai ufficiale, la proroga per lepuò essere richiesta fino al 30 luglio, per questo motivo non c’è bisogno di fare lunghe code in queste settimane ma si ha più tempo per richiederle. “Sono molto soddisfatto che la mia richiesta sia stata messa subito in pratica dai vertici della sanità regionale e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.