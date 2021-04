Campania, arrivano dosi di vaccino Johnson & Johnson (Di giovedì 22 aprile 2021) La Campania ha appena ricevuto 17.300 dosi di vaccino monodose Janssen della società farmaceutica statunitense Johnson & Johnson. La consegna era attesa inizialmente per venerdì 16 aprile, poi sospesa in via precauzionale attendendo il via libera alla distribuzione dei vaccini made in USA arrivati in Italia all’hub della Difesa di Pratica di Mare. Johnson & L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Laha appena ricevuto 17.300dimonodose Janssen della società farmaceutica statunitense. La consegna era attesa inizialmente per venerdì 16 aprile, poi sospesa in via precauzionale attendendo il via libera alla distribuzione dei vaccini made in USA arrivati in Italia all’hub della Difesa di Pratica di Mare.; L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

salernotoday : Covid-19: somministrati 1.377.741 vaccini anti-Covid in Campania, intanto arrivano 3.400 dosi di Janssen a Eboli… - ottopagine : Allerta meteo da mezzanotte: arrivano forti temporali - dailynews_24 : Campania zona gialla Covid dal prossimo 3 maggio? Arrivano segnali incoraggianti - radioalfa : Vaccinazioni in farmacia, in Campania ampia adesione. I vaccini però arrivano a maggio. L'intervista con Dario Pand… - padesig : RT @emmecola: La maggior parte dei genomi italiani arrivano dalla Campania, grazie al lavoro del @TIGEM e del Centro AMES di Napoli. Al sec… -