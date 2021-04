Calciomercato Venezia, acquistato Sandberg (Di giovedì 22 aprile 2021) Venezia - Il Venezia Calcio ha reso noto, tramite comunicato, di aver acquistato a titolo definitivo, per tre anni ma con decorrenza dal 1 luglio 2021, il giovane centrocampista svedese, classe 2003, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021)- IlCalcio ha reso noto, tramite comunicato, di avera titolo definitivo, per tre anni ma con decorrenza dal 1 luglio 2021, il giovane centrocampista svedese, classe 2003, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia Calciomercato Venezia, acquistato Sandberg VENEZIA - Il Venezia Calcio ha reso noto, tramite comunicato, di aver acquistato a titolo definitivo, per tre anni ma con decorrenza dal 1 luglio 2021, il giovane centrocampista svedese, classe 2003, Gabriel ...

Calciomercato Venezia, c'è la fila per Zanetti: 'A fine stagione...' Siamo pure realisti: è un allenatore che, grazie al lavoro fatto e ai risultati ottenuti col Venezia, ha attirato le attenzioni di altre società. A fine stagione ne riparleremo'.

Calciomercato Venezia, c’è la fila per Zanetti: ‘A fine stagione…’ tuttocalcionews Città del vino Friuli Venezia Giulia, eletto il nuovo coordinamento e avviata l'attività 2021 Elezione del nuovo coordinamento regionale per le Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, in rappresentanza di 25 municipi a vocazione vitivinicola (ai quali si stanno per aggiungere altre realtà) f ...

Venezia, ufficiale l'arrivo di Sandberg VENEZIA - Il Venezia, in una nota societaria, comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla società Nyköpings BIS Football, il giocatore Gabriel Ragnar Hilmer Sandberg. Il centrocampista svede ...

