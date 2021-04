Calciomercato Milan | rinnovo Ibrahimovic | Stoccata a Zlatan!

(Di giovedì 22 aprile 2021) È imminente ildi Zlatancon il: il gigante svedese, in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di via Aldo Rossi, finisce tuttavia nel mirino… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - enrick81 : @Tvottiano @napoliforever89 @famigliasimpson @DarioL46 @AgoCannella @tw_fyvry @CIAfra73 @alessio_gaudino @OltreTv… - lillydessi : Ibra, ecco la fumata bianca: stasera la firma per il rinnovo del contratto - La Gazzetta dello Sport - junews24com : La firma di Ibrahimovic col Milan: le ultime e le cifre dell'accordo - - LadiesAndGente : RT @juventibus: ???'Negli ultimi 7 anni Juve, Inter e Milan hanno versato nelle casse degli altri club italiani circa 1 miliardo di euro per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

- ha concluso l'ex presidente FIGC - Se possiamo fare a meno di Juventus,e Inter? Se dovessero arrivare al quel punto vedremo'.Ai nerazzurri rispondono i rossoneri dell'AC- QLASH. Diego 'CrazyFatGamer' Campagnani vince ... Per non perdere gli aggiornamenti, restate collegati sulle pagine di.com.Intervistato da TMW, l’ex attaccante Antonio Di Natale, oggi alla guida della Carrarese in Serie C, ha speso parole dure contro il progetto Superlega, naufragato poco dopo aver visto la ...Il Milan ed Ibrahimovic ad un passo dall'ufficialità del rinnovo dello svedese: arriva l'attacco al bomber rossonero.