CALCIOMERCATO MILAN – Hauge, che futuro? Le ultime / News (Di giovedì 22 aprile 2021) Il norvegese Hauge si chiede cosa gli succederà nel prossimo CALCIOMERCATO, visto che al MILAN trova poco spazio. Nella video News tutte le ultime sull'esterno offensivo classe 1999, che i rossoneri hanno acquistato la scorsa estate. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 aprile 2021) Il norvegesesi chiede cosa gli succederà nel prossimo, visto che altrova poco spazio. Nella videotutte lesull'esterno offensivo classe 1999, che i rossoneri hanno acquistato la scorsa estate.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - PietroMazzara : Il #Milan accelera su #Walz. Previsto viaggio a Milano dell’agente per cercare accordo definitivo #Calciomercato - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: Il #Milan si riscopre fragile in difesa: prende gol da otto partite. E il mercato non aiuta - InterismeMedia : RT @calciomercatoit: #Juventus, #Milan e i bomber classe 2000 nel mirino: da #Vlahovic e #Kean a #Raspadori ?? #CMITmercato - calciomercatoit : #Juventus, #Milan e i bomber classe 2000 nel mirino: da #Vlahovic e #Kean a #Raspadori ?? #CMITmercato -