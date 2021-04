Calciomercato Milan, ecco la svolta per Ibrahimovic: cifre e dettagli (Di venerdì 23 aprile 2021) Milan-Ibrahimovic: un binomio che funziona.Superlega, Florentino Perez: “E’ solo in stand-by, Milan e Juventus non hanno lasciato”. E su Mbappé…Dopo dubbi e indiscrezioni di ogni genere e tipo è arrivata la tanto attesa ufficialità. L'attaccante originario di Malmö ha, infatti, rinnovato il proprio contratto con il club rossonero. Di seguito, il comunicato ufficiale della società locata in via Aldo Rossi.“AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera Milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”.Milan-Sassuolo, Pioli: “Terremoto in ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021): un binomio che funziona.Superlega, Florentino Perez: “E’ solo in stand-by,e Juventus non hanno lasciato”. E su Mbappé…Dopo dubbi e indiscrezioni di ogni genere e tipo è arrivata la tanto attesa ufficialità. L'attaccante originario di Malmö ha, infatti, rinnovato il proprio contratto con il club rossonero. Di seguito, il comunicato ufficiale della società locata in via Aldo Rossi.“ACcomunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Ilè la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carrieraista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”.-Sassuolo, Pioli: “Terremoto in ...

