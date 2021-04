Calcio | Superlega Commisso' Perchè mancata trasparenza fra soci Lega A?'

(Di giovedì 22 aprile 2021) FIRENZE - "Io progetti come questi ne ho fatti nella mia azienda e non ricordo che si sia mai arrivati ad annunciare una cosa per poi ritirarsi dopo due giorni. Come mai non si sono confrontati con i ...

Advertising

lorepregliasco : La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto… - fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - MarcoBellinazzo : Il flop della Superlega andrà studiato ai corsi di comunicazione. Perché i problemi finanziari e industriali resta… - Vik241076 : RT @tuttosport: #Milan, clamoroso #Maldini: 'Della #Superlega non sapevo niente' ?? - emamast : RT @EmilianoCarli: La solidarietà del mondo del calcio. #SuperLega @juventusfc -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Superlega

Fanpage

Intervistato da Radio Kiss Kiss, il neo - vicepresidente dell'Uefa Zbigniew Bonek, ex campione di Juventus e Roma, torna a parlare della. "Perché il Napoli non poteva rientrare nella ...... in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali del club viola, riferendosi al progetto... Io sono venuto qua rispettando le regole e il sistema delitaliano e europeo. Il fatto che ...(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Una Superlega esiste già ed è l'attuale Champions League: in questa competizione partecipano solo i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata ...ACQUAPENDENTE - La Virtus Acquapendente del presidente Bruno Bacchi emette un comunicato ufficiale in merito alle vicende che stanno in ...