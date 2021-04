(Di giovedì 22 aprile 2021)o, 21 apr. - (Adnkronos) - E' atteso per questa sera in casaildel contratto di Zlatan. In scadenza, il centravanti svedese nelle prossime ore ufficializzerà il nuovo accordo valido per la stagione 2021/22. "What'Z happening,sta?", ha scritto ilsuicon la Z di Zlatan) al posto della S. Unin direzione deldel 39enne svedese, che presto diventerà ufficiale.

Advertising

En1gm4_ : RT @marco9894: Nessuno lo ha detto ma su Lautaro era rigore netto(da Var) e poteva indirizzarla la partita(poi per come stava stasera magar… - sportli26181512 : Ibra, ecco la fumata bianca: stasera la firma sul contratto: Ibra, ecco la fumata bianca: stasera la firma sul cont… - giuseppebaggio : RT @Gazzetta_it: #Milan - #Ibra, ecco la fumata bianca: stasera la firma sul contratto - TV7Benevento : Calcio: stasera il rinnovo di Ibrahimovic, indizio Milan sui social 'cosa sta succedendo?'... - Gazzetta_it : #Milan - #Ibra, ecco la fumata bianca: stasera la firma sul contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio stasera

Sport Fanpage

... che peròavrà l'occasione di andare a riprendere Simy rimasto all'asciutto con il suo ... spazzato via però domenica con la doppietta rifilata al Benevento nonostante undi rigore ...Il Real Madrid si tiene aggrappato alla vetta della classifica e tiene apertissima la lotta per il titolo . Il turno infrasettimanale della 31esima giornata di Liga spagnola ha regalato altri tre ...Milano, 21 apr. - (Adnkronos) - E' atteso per questa sera in casa Milan il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. In scadenza, il centravanti ...Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Colpo di Tacco’, il giornalista Andrea Bosco commenta così il 3-1 contro il Parma: “Ronaldo è a secco da ...