Calcio | Serie A | Roma-Atalanta 1-1**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. - (Adnkronos) - Finisce in parità sul punteggio di 1-1 il primo dei due posticipi della 32/a giornata diA tradisputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio degli ospiti con Malinovkyi al 26' replica Cristante al 75'. I nerazzurri sono rimasti in dieci dal 69' per l'espulsione per doppia ammonizione di Gosens. Al 95' restano in dieci anche i capitolini per l'espulsione di Ibanez, anche lui per somma di ammonizioni. In classifica la Dea aggancia la Juventus al terzo posto con 65 punti, mentre i giallorossi sono settimi a quota 55.