Calcio | Roma - Atalanta 1 - 1 | Cristante risponde a Malinovskyi

Advertising

UlisseRai1 : Il mausoleo di Augusto raggiungeva i 45 metri d’altezza, cioè quanto un edificio di 15 piani e aveva un diametro di… - OfficialASRoma : ?? “Sono totalmente contrario alla Superlega. Chi comanda nel calcio non sono i soldi ma i tifosi, i giocatori e gli… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Atalanta 1-1, rete di Cristante B. (ROM) - fabiano8marzo : Abbiamo dominato, poi abbiamo subìto, abbiamo picchiato e le abbiamo prese, ci siamo insultati perché 'noi siamo di… - susydigennaro : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Abbiamo sbagliato in alcuni momenti decisivi ma loro sono una grandissima squadra' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

Turning point della sfida è l'espulsione per doppia ammonizione di Gosens che lascia i nerazzurri in dieci e restituisce linfa vitale alla. Un tiro di Cristante passa sotto il braccio di Gollini ...- Atalanta 1 - 1, rivivi la diretta Serie A: calendario e risultati Serie A: la classifica Primo tempo Comincia subito bene l' Atalanta , molto propositiva in attacco con Malinovskyi e Ilic ic ...Pareggio per 1-1 tra Roma e Atalanta nella 32esima giornata di Serie A . Nerazzurri in vantaggio con Malinovskyi al 26esimo del primo tempo, pareggio di ...Il tecnico della Roma dopo l’1-1 dell’Olimpico: “Abbiamo fatto meglio nella ripresa dimostrando personalità” Paulo Fonseca è soddisfatto per il punto conquistato dalla Roma, stasera, contro l’Atalanta ...