Calcio | il Napoli vince 5-2 la sfida Champions con la Lazio | Insigne trascina gli azzurri 2

(Di giovedì 22 aprile 2021) (Adnkronos) - Ilparte forte in avvio di ripresa con Mertens che trova Zielinski che scarta Reina e mette dentro ma viene fermato per fuorigioco. Al 6' Meret chiude bene lo specchio della porta a Milinkovic-Savic che calcia da distanza ravvicinata su assist di Leiva. All'8' arriva il tris grazie a un capolavoro di. Il capitano azzurro riceve palla al limite dell'area, guadagna un paio di metri e poi con una parabola a giro beffa Reina sul secondo palo e firma il 3-0. Al 20' i ragazzi di Gattuso calano il poker. Zielinski si libera sulla destra e mette un pallone teso al limite dell'area che Mertens calcia di prima intenzione mettendo la palla all'incrocio dei pali. Cinque minuti dopo arriva il primo gol degli ospiti: Pereira verticalizza per Immobile, che controlla con l'esterno e incrocia sul palo lontano. Al 29' la ...

Gazzetta_it : Gol! Napoli - Lazio 1-0, rete di Insigne L. (NAP) - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Lazio 2-0, rete di Politano M. (NAP) - SkySport : NAPOLI-LAZIO 5-2 Risultato finale ? ? rig. #Insigne (7’) ? #Politano (12’) ? #Insigne (53’) ? #Mertens (65’) ?… - el_rogue : RT @Carloalvino: Il Napoli coglie la grande occasione. L’attacco è atomico. Lanciato prepotente il guanto di sfida a chi è davanti. I gol d… - CioppaLeonardo : RT @Gazzetta_it: #Napoli versione #Champions: 5-2 alla #Lazio, doppietta di #Insigne -

Ilriesce a contenere senza correre ulteriori rischi. L'inizio della ripresa segna l'epilogo della gara in due scene. Radu verticalizza in area per il taglio di Milinkovic - Savic che viene ...- Al "Maradona" lo spareggio Champions se lo aggiudica il, che batte la Lazio 5 - 2: vantaggio azzurro su rigore di Insigne al 7' (fallo di Milinkovic - Savic su Manolas in mischia da corner rivisto al VAR) e raddoppio di Politano al 12'. Nella ...22.42 - Finisce qui. Il Napoli batte di goleada la Lazio 5-2 nella sfida che rilancia gli azzurri per il quarto posto. 94' - Palla persa da Insigne, Acerbi al centro per Muriqi che calcia alto. 93' - ...Le principali notizie della giornata dal mondo dello sport e del calcio. POSTICIPI SERIE A – Si sono giocati alle 18,30 e alle 20,45, i posticipi della 32ma giornata di campionato. Alle 18,30 la Roma ...