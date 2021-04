Cagliari-Roma | probabili formazioni e tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 22 aprile 2021) Domenica 25 aprile 2021 alle 18.00 alla Sardegna Arena si disputerà, gara valida per la 33° giornata di campionato di Serie A. Ecco lee dove vedere la sfida in tv. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata ilha battuto in trasferta l’Udinese 1 a 0, grazie al rigore trasformato da Joao Pedro al 55? minuto di gioco. La squadra di Semplici si trova al 18° posto in classifica con 28 punti, a -3 da Torino e Benevento, a -5 da Genoa, Fiorentina e Spezia. Una vittoria sarebbe fondamentale per ilche sta lottando per non retrocedere. I giallorossi, dopo la sconfitta rimediato col Torino, hanno pareggiato 1 a 1 all’Olimpico con l’Atalanta. A segno Malinovskyi per la Dea e Cristante, ex del match, per la ...