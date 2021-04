Burberry sfila online con la nuova collezione per l’inverno 2021

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 22 aprile 2021)ha presentato ladonna per il prossimo inverno. Femminilità e il legame con Madre Natura gli elementi voluti da Riccardo Tisci, dopo aver spostato lata in programma lo scorso 14 aprile per rispetto del lutto che ha colpito la Famiglia Reale per la morte del principe Filippo, ha presentato ieri, 21 aprile, ladonna per. La novità dellaè stata quella di aggiungere un tocco di forte femminilità ad un marchio che per tradizione ha un taglio molto maschile. Riccardo Tisci, il direttore creativo della maison, ha voluto omaggiare le donne con unata che è stata considerata una vera e propria “dichiarazione d’amore” per ...