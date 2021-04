«Buongiorno, mamma»: nel cast c’è anche Domenico Diele (e scatta la polemica) (Di giovedì 22 aprile 2021) A sei anni da La felicità è un sistema complesso, l’ultimo film che lo ha visto protagonista insieme a Valerio Mastandrea e a Giuseppe Battiston, e a quattro da 1993, la serie Sky Original che lo ha visto nel ruolo di Luca Pastore, Domenico Diele torna davanti alla macchina da presa. Insieme a Raoul Bova, a Maria Chiara Giannetta, a Serena Autieri e a Erasmo Genzini, Diele è, infatti, uno dei volti di Buongiorno, mamma, la nuova fiction di Canale 5 diretta da Giulio Manfredonia che vede l’attore nei panni del vicequestore Vincenzo Colaprico, ruolo che segna il suo ritorno in televisione dopo il drammatico incidente del 24 giugno 2017 nel quale ha perso la vita Ilaria Dilillo, una donna di 48 anni investita con il suo scooter mentre rientrava a casa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 aprile 2021) A sei anni da La felicità è un sistema complesso, l’ultimo film che lo ha visto protagonista insieme a Valerio Mastandrea e a Giuseppe Battiston, e a quattro da 1993, la serie Sky Original che lo ha visto nel ruolo di Luca Pastore, Domenico Diele torna davanti alla macchina da presa. Insieme a Raoul Bova, a Maria Chiara Giannetta, a Serena Autieri e a Erasmo Genzini, Diele è, infatti, uno dei volti di Buongiorno, mamma, la nuova fiction di Canale 5 diretta da Giulio Manfredonia che vede l’attore nei panni del vicequestore Vincenzo Colaprico, ruolo che segna il suo ritorno in televisione dopo il drammatico incidente del 24 giugno 2017 nel quale ha perso la vita Ilaria Dilillo, una donna di 48 anni investita con il suo scooter mentre rientrava a casa.

Advertising

YamanFanPageIta : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer cresce ancora (19,55% di share) con il tragico incidente di Can e Sanem (lunedì 17,16%… - ferrarisergio4 : RT @SempreSperare: @ferrarisergio4 Buongiorno a te Sergio, un pensiero saluto alla mamma, un saluto al creato che sempre ci incanta. ????? h… - tuttotv_info : RT @tuttotv_info: #AscoltiTV di ieri: ?? Ottima partenza per #BuongiornoMamma (18%), #Ulisse si ferma al 15%, #ChiLHaVisto al 10,6% > https:… - AgenziaOpinione : CANALE 5 – “ BUONGIORNO, MAMMA! “ * PRIMA PUNTATA DEL 21 APRILE 2021, « IN FAMIGLIA È ANNA AD ESSERE DAVVERO SPECIA… - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #Daydreamer cresce ancora (19,55% di share) con il tragico incidente di Can e Sanem (lunedì… -