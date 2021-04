Buongiorno Mamma: la trama della fiction di Canale 5 con Raoul Bova che si ispira a una storia vera (Di giovedì 22 aprile 2021) La fiction Buongiorno, Mamma!, in onda dal 21 aprile in prima serata su Canale 5, è liberamente ispirata alla storia di Nazzareno Morini (interpretato nella serie tv da Raoul Bova) e Anna Calise Moroni ( sul piccolo schermo Maria Chiara Giannetta). Al centro della trama la storia vera della donna rimasta in coma per 29 anni durante i quali il marito non l’ha mai lasciata sola. La loro commuovente e profonda storia d’amore ha ispirato la sceneggiatrice, Elena Bucaccio, che ha deciso di produrre la serie per Mediaset. Buongiorno, Mamma!: la vera storia dietro alla ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 aprile 2021) La!, in onda dal 21 aprile in prima serata su5, è liberamenteta alladi Nazzareno Morini (interpretato nella serie tv da) e Anna Calise Moroni ( sul piccolo schermo Maria Chiara Giannetta). Al centroladonna rimasta in coma per 29 anni durante i quali il marito non l’ha mai lasciata sola. La loro commuovente e profondad’amore hato la sceneggiatrice, Elena Bucaccio, che ha deciso di produrre la serie per Mediaset.!: ladietro alla ...

