Buongiorno | Mamma! | anticipazioni seconda puntata di mercoledì 28 aprile 2021

Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova Le sei puntate di Buongiorno, Mamma! sono state dirette da Giulio Manfredonia insieme a Matteo Mandelli, che è già stato all'opera sui set di Volevo Fare la Rockstar e Mina Settembre. Manfredonia, che per il cinema ha firmato tutti i film di Antonio Albanese con protagonista Cetto La Qualunque, in tv ha diretto tra le altre fiction L'Isola di Pietro, Non dirlo al mio Capo, Rocco Schiavone e Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, attualmente in replica nel sabato sera di Rai 1. A seguire tutte le anticipazioni di Buongiorno, Mamma!, aggiornate episodio per episodio. 1×02: Guido non riesce a capire dove siano finiti i soldi del fondo e si confida con Agata: l'amata moglie aveva dei segreti? Miriam, intanto, lo sprona ad affrontare una ferita aperta: cosa tiene ...

