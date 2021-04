Buongiorno dalla Borsa 22 aprile 2021 (Di giovedì 22 aprile 2021) (TeleBorsa) – Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 13.935,15 punti. Brilla Tokyo, in aumento del 2,38%, chiude a 29.188,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 14.151,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,50%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,56%. In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +1,71% sul precedente. Ottima performance per Unieuro, che scambia in ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 aprile 2021) (Tele) – Giornata di guadagni per ladi New York, con il Dow Jones, che mostra una plusvalenza dello 0,93%; sulla stessa linea, il Nasdaq 100 guadagna lo 0,91% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 13.935,15 punti. Brilla Tokyo, in aumento del 2,38%, chiude a 29.188,2 punti. Shenzhen conclude in progresso dello 0,35%, archiviando la sessione a 14.151,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Piccolo passo in avanti per Francoforte, che mostra un progresso dello 0,50%; performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,22%; composta Parigi, che cresce di un modesto +0,56%. In buona evidenza a Milano il comparto vendite al dettaglio, con un +1,71% sul precedente. Ottima performance per Unieuro, che scambia in ...

