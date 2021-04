Buon compleanno Cristiana d’Armiento, Milena Vukotic… (Di venerdì 23 aprile 2021) …Luciano Scarin, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni: Cristiana d’Armiento, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Francesco Zerrillo, vescovo; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico; Milena Vukotic, attrice; Mario Milano, arcivescovo; Santino Pagano, imprenditore, politico; Giancarlo Beltrami, ex calciatore, dirigente; Adelmo Capelli, ex calciatore, allenatore; Franco Gallo, giurista, ex presidente corte costituzionale, ex ministro; Franca de Stradis, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) …Luciano Scarin, Giuseppe Gargani, Franco Gallo, Enrico Garaci, Giancarlo Pagliarini, Cristiano Malgioglio, Gaetano Quagliariello, Annamaria Bernardini de Pace, Giorgio Brandolin, Maria Teresa Ruta, Paul Belmondo, Salvatore Margiotta, Andrea Ferro, Massimiliano Busellato… Oggi 23 aprile compiono gli anni:, dirigente d’azienda; Luciano Scarin, manager; Pietro Polo Perucchin, ex ciclista; Romano Cataletto, ex hockeista; Pio d’Andola, francescano, presbitero; Francesco Zerrillo, vescovo; Giuseppe Bonazzi, sociologo; Giuseppe Gargani, politico;Vukotic, attrice; Mario Milano, arcivescovo; Santino Pagano, imprenditore, politico; Giancarlo Beltrami, ex calciatore, dirigente; Adelmo Capelli, ex calciatore, allenatore; Franco Gallo, giurista, ex presidente corte costituzionale, ex ministro; Franca de Stradis, ...

Advertising

acmilan : ?? ?????????????? ????????´ ?? A player defined by elegance and class: happy birthday, @KAKA! Un giocatore caratterizzato da… - GassmanGassmann : 2774 anni di storia e bellezza. Buon compleanno Roma. ?? #NatalediRoma - virginiaraggi : Diamo il via ai festeggiamenti per il 2774° Natale di Roma! Questa mattina all’Altare della Patria in Piazza Venezi… - Mestanaccount1 : BUON COMPLEANNO FATINA DEL NOSTRO CUORE??????? - 45acpjoe : RT @JoeVasapollo: Buon compleanno Maestà -