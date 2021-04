Bundesliga, squadre messe in “bolla” per il finale di stagione (Di giovedì 22 aprile 2021) Le squadre di calcio della Bundesliga e delle serie inferiori della Germania saranno poste in quarantena in bolla presso i loro centri di allenamento per poter consentire il regolare svolgimento del finale di stagione dei campionati senza dover fare i conti con altri rinvii che, con gli Europei alle porte, non sarebbero possibili. In particolare, l’Hertha Berlino e tre club di seconda divisione hanno dovuto posticipare alcune partite per casi di Covid. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Ledi calcio dellae delle serie inferiori della Germania saranno poste in quarantena inpresso i loro centri di allenamento per poter consentire il regolare svolgimento deldidei campionati senza dover fare i conti con altri rinvii che, con gli Europei alle porte, non sarebbero possibili. In particolare, l’Hertha Berlino e tre club di seconda divisione hanno dovuto posticipare alcune partite per casi di Covid. SportFace.

Bundesliga: Il Dortmund non sbaglia, al Mainz lo scontro-salvezza l Dortmund batte per 2-0 la sorpresa Union Berlino: decidono Reus e Guerriero, Halaand sbaglia un rigore, al Mainz l’infuocato scontro salvezza contro il Werder Brema, ok anche Wolfsburg e Hoffenheim.

