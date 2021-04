Bufera su Anna Macina, il sottosegretario che parla di complotto anti-Grillo. Lega e Iv: “Si dimetta subito” (Di giovedì 22 aprile 2021) Le insinuazioni della sottosegretaria alla Giustizia Anna Macina – in un’intervista al Corriere della Sera di oggi – sono gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo. La Lega chiede dimissioni immediate”. Così fonti della Lega. “Ipotizzare che il senatore Salvini abbia visto il video di Ciro Grillo attraverso l’avvocato Giulia Bongiorno è inaccettabile: l’imbarazzo del Movimento 5 Stelle per una vicenda così grave e che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare il senatore Salvini e l’avvocato Bongiorno”, sottolineano le fonti. “Il leader della Lega agirà contro il sottosegretario in tutte le sedi civili e penali”. “Dopo la scelta di Grillo di formulare accuse alla famiglia della vittima ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 22 aprile 2021) Le insinuazioni della sottosegretaria alla Giustizia– in un’intervista al Corriere della Sera di oggi – sono gravissime, insulte indegne di un membro del governo. Lachiede dimissioni immediate”. Così fonti della. “Ipotizzare che il senatore Salvini abbia visto il video di Ciroattraverso l’avvocato Giulia Bongiorno è inaccettabile: l’imbarazzo del Movimento 5 Stelle per una vicenda così grave e che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare il senatore Salvini e l’avvocato Bongiorno”, sottolineano le fonti. “Il leader dellaagirà contro ilin tutte le sedi civili e penali”. “Dopo la scelta didi formulare accuse alla famiglia della vittima ...

SecolodItalia1 : Bufera su Anna Macina, il sottosegretario che parla di complotto anti-Grillo. Lega e Iv: “Si dimetta subito”… - anna_annie12 : Stati Uniti, altre due vittime di colore: Polizia nella bufera | Euronews - tavano_anna : RT @Virus1979C: Covid nel mondo, India allo stremo: un milione di contagi in 5 giorni. Negli Usa i casi salgono del 10% nonostante vaccini… - GerberArancio : @CasaLettori Non mi dire..!Adesso è un po’ troppo.. Pazienza Maria Anna, passerà?? “A volte la bufera è così forte… - GeMa7799 : Alessandro Gassman contro i vicini in festa. È bufera sui social Un party in casa dei vicini. L'attore si chiede se… -