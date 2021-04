Brutto incidente a Roma: un’ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto, 4 feriti (Di giovedì 22 aprile 2021) Brutto incidente quello avvenuto questa mattina, intorno alle 11.45, in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via dei Georgofili (ex fiera di Roma), direzione Centro. A scontrarsi un’auto – una Ford Fiesta – e un’ambulanza che, dopo l’impatto, si è ribaltata. Quattro le persone rimaste ferite. Brutto incidente tra auto e ambulanza: strada chiusa La careggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra Via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili, è stata chiusa. Restringimento al transito veicolare anche nella corsia centrale. Sul posto, per tutti i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenute diverse pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021)quello avvenuto questa mattina, intorno alle 11.45, in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via dei Georgofili (ex fiera di), direzione Centro. A scontrarsi– una Ford Fiesta – eche,l’impatto, si èta. Quattro le persone rimaste ferite.tra auto e ambulanza: strada chiusa La careggiata laterale di via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra Via Accademia degli Agiati e via dei Georgofili, è stata chiusa. Restringimento al transito veicolare anche nella corsia centrale. Sul posto, per tutti i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica del sinistro, sono intervenute diverse pattuglie del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale. su Il Corriere della ...

Advertising

CorriereCitta : Brutto incidente a Roma: un’ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto, 4 feriti - RadioQuar : RT @musicassetta: figura centrale (slint, the for carnation, tortoise), dopo un 2015 segnato da un tentato suicidio e poi da un brutto inci… - Ni_Matsu : RT @musicassetta: figura centrale (slint, the for carnation, tortoise), dopo un 2015 segnato da un tentato suicidio e poi da un brutto inci… - musicassetta : figura centrale (slint, the for carnation, tortoise), dopo un 2015 segnato da un tentato suicidio e poi da un brutt… - CronacaOssonaTw : I 3 pastori tedeschi correvano allegramente per la strada, senza alcun senso del pericolo in cui hanno messo divers… -