Britney Spears ingabbiata dal padre | interviene la star della musica

Un'altra pop star della musica si aggiunge alla lista di supporto a favore di Britney Spears: di chi si tratta Dopo aver visto, alcune celebrità del mondo dello spettacolo muovere…

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Cher supporta Britney Spears e attacca il padre della popstar Adesso anche Cher si è schierata dalla parte di Britney. Sharon Stone , Kim Kardashian , Miley Cyrus , Paris Hilton e Chiara Ferragni , la lista delle star che stanno supportando Britney Spears è davvero lunga e oggi si aggiunge un nome davvero importante. In una delle sue ultime interviste anche Cher ha rivelato cosa pensa della conservatorship che tiene prigioniera la ...

I jeans definiscono ancora l'epoca in cui viviamo? Forse c'entra la rivisitazione storica di personaggi come Britney Spears e Paris Hilton, la nostalgia che pervade il mondo digitale e la sua ossessione nel guardarsi indietro e rielaborare anche il ...

Britney Spears si cambia ma...ecco perché sbaglia tutto Il Tempo I jeans definiscono ancora l’epoca in cui viviamo? A osservare le passerelle, e certe modelle specializzate nel rigurgitare i vecchi trend a uso e consumo dei social, dove tutto è nuovo almeno il tempo di un hashtag, lo sapevamo che sarebbero tornati.

