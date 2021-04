Brembo | approvato il bilancio 2020 | dividendo di 0 | 22 euro

(Di giovedì 22 aprile 2021)il, deliberato ununitario lordo di 0,22, deciso il piano di acquisto e vendita di azioni proprie, stabilita la politica sulla remunerazione per l’esercizio 2021, conferito l’incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030 e, infine, in seduta straordinaria c’è stata la modifica degli Articoli 1 e 4 dello Statuto sociale. Sono in sintesi i punti affrontati nel corso dell’Assemblea degli Azionisti di, che si è riunita nella giornata di giovedì 22 aprile sotto la presidenza dell’ingegner Alberto Bombassei. I ricavi del Gruppoper l’esercizio, come già reso noto, sono pari a 2.208,6 milioni di, in calo del 14,8% rispetto all’anno precedente (-13,3% a cambi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brembo approvato

...per primo A margine della conferenza di presentazione del rinnovo della partnership conSpA -... questo venerdì in cui verrà. Senza dubbio si tratta di un risultato significativo che ...Il piano saràin consiglio dei ministri, poi Draghi lo illustrerà alle Camere il 26 e 27 ... Alberto Bombassei, fondatore della, propone di non far pagare alle aziende i contributi per ...Tecnico e ad dei nerazzurri in coro: "Il calcio è meritocratico ed è stata bella la reazione della gente, ma ora per fortuna si torna a giocare e tutte le partite saranno importanti".“Il calcio è dei tifosi, il calcio è merito”. I titoli di coda, by Luca Percassi, al progetto della superlega europea a 12 con le big a sfilarsi come i grani del rosario. A Zingonia il prepartita con ...