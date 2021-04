Braccio di ferro tra Onorato e i commissari di Tirrenia su Cin: l’armatore tira in ballo posti di lavoro e continuità territoriale (Di giovedì 22 aprile 2021) A due settimane dal verdetto finale del Tribunale che potrebbe sancire il fallimento dell’azienda proprietaria del marchio Tirrenia non c’è ancora l’accordo tra chi nel 2012 si comprò la parte buona della compagnia statale e chi deve ancora gestirne i debiti. Cioè da un lato la Compagnia Italiana di Navigazione oggi al 100% del gruppo guidato da Vincenzo Onorato e dall’altro i commissari di Tirrenia in Amministrazione straordinaria. Cin deve ancora a quest’ultima 180 milioni, di cui 115 già talmente esecutivi da comportare un anno fa il sequestro dei conti correnti aziendali (superato solo con un accordo riservato a cui diede via libera il Conte 2). E finora ha ricevuto un contributo pubblico di 72 milioni di euro l’anno per garantire la continuità territoriale da e verso Sicilia e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) A due settimane dal verdetto finale del Tribunale che potrebbe sancire il fallimento dell’azienda proprietaria del marchionon c’è ancora l’accordo tra chi nel 2012 si comprò la parte buona della compagnia statale e chi deve ancora gestirne i debiti. Cioè da un lato la Compagnia Italiana di Navigazione oggi al 100% del gruppo guidato da Vincenzoe dall’altro idiin Amministrazione straordinaria. Cin deve ancora a quest’ultima 180 milioni, di cui 115 già talmente esecutivi da comportare un anno fa il sequestro dei conti correnti aziendali (superato solo con un accordo riservato a cui diede via libera il Conte 2). E finora ha ricevuto un contributo pubblico di 72 milioni di euro l’anno per garantire lada e verso Sicilia e ...

