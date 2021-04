Boy George annuncia un nuovo film sulla sua vita

(Di giovedì 22 aprile 2021) Da figlio di una semplice famiglia operaia ai vertici delle classifiche inglesi con i Culture Club. Boysu suoi canali sociali ha fornito una succosa anticipazione di unbiografico, intitolato Karma Chamaleon, che si baseràsua. Il cantante ha dichiarato che ad agosto, a Londra, inizieranno le audizioni per ile che c’è una grossa possibilità di vedere Keanu Reeves come protagonista. Nel biopic verrà dunque proposta ladi Boy, cantante istrionico e adrogino, in grado di salire sul tetto del mondo vendendo con la sua band oltre 50 milioni di copie. Boy, cosa di dice del suo? Come detto, la pellicola si intitolterà Karma Chamaleon ...

ValentinaDAmic4 : Keanu Reeves: secondo Boy George 'potrebbe comparire nel biopic sulla mia vita', ma lui nega -… - Gresy73 : RT @_DAGOSPIA_: OH BOY, FANNO UN FILM SU GEORGE! – L'EX CULTURE CLUB, 59 ANNI, HA ANNUNCIATO CHE ENTRO L'ESTATE... - _DAGOSPIA_ : OH BOY, FANNO UN FILM SU GEORGE! – L'EX CULTURE CLUB, 59 ANNI, HA ANNUNCIATO CHE ENTRO L'ESTATE...… - TaxiDriversRoma : Karma Chameleon: è il biopic su #boygeorge di Millennium Media Avrà lo stesso titolo di uno dei successi della band… - Keanu_Reeves_IT : Boy George annuncia un film sulla sua vita. «E potrebbe comparire Keanu Reeves»

No, nonostante quanto anticipato da Boy George, Keanu Reeves non reciterà nel preannunciato biopic sulla vita del cantante. A smentirlo è stato il portavoce dell'attore, che si trova attualmente in Germania, impegnato sul set di John Wick. Le riprese di Karma Chameleon dovrebbero iniziare quest'estate a Londra e in Bulgaria.