Bosch - In programma investimenti sull' idrogeno per 1 miliardo di euro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 22 aprile 2021) Laha indi investire, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, undiper sviluppare tecnologie legate all'. In particolare, l'azienda tedesca, la principale a livello mondiale nella componentistica per l'auto, ha deciso di puntaree celle a combustibile, applicate soprattutto ai veicoli industriali come valida alternativa alle batterie. La mobilità elettrica si sta affermando come il cuore del nostro business, ma "l'elettrificazione ha dei limiti: senza l', l'pa non raggiunge la neutralità climatica, ha avvertito l'amministratore delegato Volkmar Denner durante la tradizionale conferenza stampa di bilancio. Il megatrend. Quello dell'è considerato dalla ...