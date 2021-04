Borussia Dortmund, ds Zorc: “Haaland resterà qui a prescindere dalla classifica” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Erling resterà qui“. Non lascia spazio a dubbi il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc. Il dirigente ha infatti confermato ai microfoni di “Sky Deutschaland” che i gialloneri non hanno intenzione di cedere l’attaccante norvegese a fine stagione, nonostante l’agente Mino Raiola abbia portato avanti dei contatti con altri club. “Abbiamo una posizione chiara sulla situazione di Haaland e l’abbiamo detta, a prescindere dalla nostra classifica finale continuerà a giocare con noi” ha aggiunto Zorc, sottolineando come l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League non costringerà la società a cedere il giocatore, come invece ipotizzato da alcuni addetti ai lavori. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) “Erlingqui“. Non lascia spazio a dubbi il direttore sportivo del, Michael. Il dirigente ha infatti confermato ai microfoni di “Sky Deutschaland” che i gialloneri non hanno intenzione di cedere l’attaccante norvegese a fine stagione, nonostante l’agente Mino Raiola abbia portato avanti dei contatti con altri club. “Abbiamo una posizione chiara sulla situazione die l’abbiamo detta, anostrafinale continuerà a giocare con noi” ha aggiunto, sottolineando come l’eventuale mancata qualificazione alla prossima Champions League non costringerà la società a cedere il giocatore, come invece ipotizzato da alcuni addetti ai lavori. SportFace.

