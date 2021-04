Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,29%) (Di giovedì 22 aprile 2021) La Borsa di Tokyo tenta un recupero dai minimi in un mese in apertura di seduta, seguendo la ripresa dei mercati azionari statunitensi e con gli investitori che guardano agli sviluppi sui contagi di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 22 aprile 2021) Laditenta un recupero dai minimi in un mese indi seduta, seguendo la ripresa dei mercati azionari statunitensi e con gli investitori che guardano agli sviluppi sui contagi di ...

