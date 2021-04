Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa conferma rialzi dopo tassi Bce, Milano +0,5%: Futures Usa negativi, spread sale a 103 punti, giù Cred… - infoiteconomia : Borsa: Milano (+0,53%) sale con Europa, guarda a Bce - infoiteconomia : Borsa | Milano +0 | 53% sale con Europa | guarda a Bce - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa rimbalza col lusso, Milano chiude in coda (+0,3%) con crollo Juve - fisco24_info : Borsa: Milano (+0,53%) sale con Europa, guarda a Bce: In luce Stm e Nexi -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Agenzia ANSA

Confermano i rialzi della mattinata le principali borse europee dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Milano e Francoforte salgono dello 0,5%, Parigi dello 0,6% e Madrid dell'1%, ...Si confermano positive le borse europee in attesa dell'appuntmento della Bce, dove la presidente Christine Lagarde potrebbe fornire qualche indicazione sulla dimensione e la durata del supporto ...Ma nel breve permangono rischi al ribasso (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 apr - 'Nel complesso, i rischi per le prospettive di crescita dell'area dell'euro risultano piu' equilibrati nel ...Altro che pensare ad una vera e propria riforma delle pensioni. Per il momento il Governo sembra intenzionato solo a fare cassa sulle spalle dei pensionati.