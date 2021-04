Bonus zanzariere, come funziona e chi lo può richiedere (Di giovedì 22 aprile 2021) La legge di bilancio del 2021 ha confermato il Bonus zanzariere, il quale rientra nell’operazione di efficientamento energetico: requisiti, importo e chi può richiederlo Il Bonus zanzariere è stato confermato anche per quest’anno, si tratta di un’agevolazione sull’acquisto di tale prodotto. Nel dettaglio, è possibile ricevere uno sgravio fiscale per le spese fatte entro il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) La legge di bilancio del 2021 ha confermato il, il quale rientra nell’operazione di efficientamento energetico: requisiti, importo e chi può richiederlo Ilè stato confermato anche per quest’anno, si tratta di un’agevolazione sull’acquisto di tale prodotto. Nel dettaglio, è possibile ricevere uno sgravio fiscale per le spese fatte entro il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

infoiteconomia : Bonus zanzariere 2021: come funziona, chi può richiederlo e a quanto ammonta - Giovann36078076 : @MiloMatte Sociali si!!! Ma mirati no a bonus assurdi ultimo zanzariere o assistenza a clandestini lazzaroni (rem c… - esseffesse : RT @gabrieligm: Il bonus zanzariere. Pensavo fosse Lercio. Non ce la faccio più. - gabrieligm : Il bonus zanzariere. Pensavo fosse Lercio. Non ce la faccio più. - infoiteconomia : Bonus zanzariere 2021: a chi è rivolto e in che modo funziona -