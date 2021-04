Bonus Zanzariere 2021: come funziona e chi può richiederlo (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra i diversi Bonus tra cui è possibile fare richiesta, anche per il 2021 è stato rinnovato il Bonus Zanzariere. Per ottenere l’erogazione del Bonus, tuttavia, i sistemi devono avere delle caratteristiche base ben precise. Il Bonus permette di ricevere uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2021 ed è previsto un limite massimo di spese ammontato a 60mila euro. Leggi anche: Bonus INPS 2400 euro: a chi spetta, come fare domanda e quando arriva il versamento Bonus Zanzariere 2021: i requisiti e le caratteristiche Il Bonus Zanzariere 2021 rientra nell’EcoBonus 50% e, in questo caso specifico, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 aprile 2021) Tra i diversitra cui è possibile fare richiesta, anche per ilè stato rinnovato il. Per ottenere l’erogazione del, tuttavia, i sistemi devono avere delle caratteristiche base ben precise. Ilpermette di ricevere uno sgravio fiscale per le spese effettuate entro il 31 dicembreed è previsto un limite massimo di spese ammontato a 60mila euro. Leggi anche:INPS 2400 euro: a chi spetta,fare domanda e quando arriva il versamento: i requisiti e le caratteristiche Ilrientra nell’Eco50% e, in questo caso specifico, ...

