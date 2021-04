Boniek | «Super League gestita da dilettanti Agnelli? Mi viene da ridere»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 aprile 2021) Zibinon risparmia critiche allae soprattutto ad Andrea: le sue dichiarazioni sulle ultime vicende Zibi, vicepresidente della UEFA ed ex grande attaccante, ha parlato al Corriere dello Sport dellaLEGA – «Ho letto l’intervista ad Andrea. E ho scoperto che si voleva fare lalega per aiutare il mondo del calcio. Mida. Ad avere problemi economici sono proprio quei club lì. Perchè non sanno gestire le risorse, l’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi. Leggo ancorasul vostro giornale: “Le istituzioni sportive detengono il controllo delle manifestazioni, il rischio ...