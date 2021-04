Boniek: “Il Napoli meritava la Superlega, non era meno importante di altri club” (Di giovedì 22 aprile 2021) Zbigniew Boniek, presidente della federcalcio polacca e vicepresidente Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Preferisco non parlare di Agnelli, mi ha tolto la stella dallo Stadium per quello che avevo fatto con la Juventus. Potrei dire mille cose su di lui, ma preferisco rimanere in silenzio e tenermi tutto per me. Napoli–Lazio? I biancocelesti stanno giocando un bel calcio e vengono da una striscia di partite molto positive. Credo che stasera al Maradona sarà una partita apertissima, non vedo l’ora di guardarla. Metterò la sveglia alle 20.30 per essere in tempo per gustarmi questo spettacolo. Una Superlega esiste già ed è la Champions League: in questa competizione partecipano i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata da altri era un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021) Zbigniew, presidente della federcalcio polacca e vicepresidente Uefa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss. Preferisco non parlare di Agnelli, mi ha tolto la stella dallo Stadium per quello che avevo fatto con la Juventus. Potrei dire mille cose su di lui, ma preferisco rimanere in silenzio e tenermi tutto per me.–Lazio? I biancocelesti stanno giocando un bel calcio e vengono da una striscia di partite molto positive. Credo che stasera al Maradona sarà una partita apertissima, non vedo l’ora di guardarla. Metterò la sveglia alle 20.30 per essere in tempo per gustarmi questo spettacolo. Unaesiste già ed è la Champions League: in questa competizione partecipano i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata daera un ...

