Boniek contro Agnelli: 'Potrei dire mille cose su di lui...' (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA - " Una Superlega esiste già ed è l'attuale Champions League: in questa competizione partecipano solo i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata da altri era un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA - " Una Superlega esiste già ed è l'attuale Champions League: in questa competizione partecipano solo i migliori, quelli che vanno avanti per merito sportivo. Quella programmata da altri era un ...

Advertising

sportli26181512 : #Boniek contro #Agnelli: 'Potrei dire mille cose su di lui...': Le parole del vice presidente della Uefa: 'Mi ha to… - Chia895 : @AngeloMoffa92 Più parla e più si smaschera anche Boniek che schifo di persona chissà quanto l'hanno pagato per andare contro Agnelli - infoitsport : Superlega, Boniek contro Agnelli: “Mi viene da ridere, rivolta da dilettanti” - MCalcioNews : Boniek sulla Superlega: 'Sembrava la terza guerra mondiale. Non ho nulla contro Agnelli' - GoalItalia : 'Mi viene da ridere' 'La Superlega? Una gestione da dilettanti' Boniek al vetriolo contro Agnelli e non solo ?? -