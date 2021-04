Bolsonaro promette | ' Entro il 2030 stop al deforestazione dell' Amazzonia' Sperando ne rimanga qualcosa

Advertising

AleFuoricorso : Al Summit sul clima, Bolsonaro promette la riduzione del 50% delle emissioni entro il 2030. Peccato che la deforest… - PCasalicchio : #Politica #SalviniRicordi --Ti ricordi Salvini quando imitavi Bolsonaro? -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro promette

Globalist.it

... ma sono orgoglioso che il Brasile sia uno dei Paesi più puliti al mondo dal punto di vista dell'energia", ha proseguito, sostenendo che "nel Paese abbiamo sostenuto la rivoluzione verde". ...Al contrario di governi in stile Boris Johnson e Jair, che hanno diffuso confusione nell'... È apprezzata per ragioni meno esoteriche, ad esempio perchéun governo non corrotto che ...Peccato che nel corso del suo mandato Bolsonaro e il suo gabinetto di ministri abbiano definito il riscaldamento globale 'una questione secondaria'.Decine di celebrità, tra cui gli attori Leonardo DiCaprio, Jane Fonda e Joaquin Phoenix, hanno fatto appello al presidente degli Stati Uniti Joe Biden affinché si attenga dal firmare qualsiasi accordo ...