Bollettino di Bankitalia: settore immobiliare in ripresa (Di giovedì 22 aprile 2021) Mercato immobiliare: a tracciarne un quadro è la recente pubblicazione del Bollettino Economico di Banca d’Italia, che ha condotto un’analisi grazie ai dati di OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate), di Istat, della stessa Banca d’Italia e delle elaborazioni sugli annunci presenti proprio su immobiliare.it, come spiegato in questo approfondimento. Il contesto che emerge è quello di una lieve ripresa. Vaccinazioni e pandemia al centro dell’analisi Nella sintesi iniziale, il Bollettino economico di Banca d’Italia riflette esplicitamente sulla centralità che gli sviluppi della pandemia e soprattutto delle campagne di vaccinazione avranno sull’economia nazionale. E conseguentemente anche sul settore immobiliare. “Secondo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Mercato: a tracciarne un quadro è la recente pubblicazione delEconomico di Banca d’Italia, che ha condotto un’analisi grazie ai dati di OMI (Osservatorio del Mercatodell’Agenzia delle Entrate), di Istat, della stessa Banca d’Italia e delle elaborazioni sugli annunci presenti proprio su.it, come spiegato in questo approfondimento. Il contesto che emerge è quello di una lieve. Vaccinazioni e pandemia al centro dell’analisi Nella sintesi iniziale, ileconomico di Banca d’Italia riflette esplicitamente sulla centralità che gli sviluppi della pandemia e soprattutto delle campagne di vaccinazione avranno sull’economia nazionale. E conseguentemente anche sul. “Secondo i ...

Bollettino economico di Bankitalia: segnali di ripresa delle compravendite immobiliari L'analisi sul primo trimestre 2021 Il Bollettino economico di aprile di Bankitalia rileva inoltre che nei primi tre mesi di quest'anno la domanda di abitazioni è rimasta elevata, soprattutto nei ...

