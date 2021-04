Bollettino Coronavirus di Giovedì 22 Aprile 2021, rapporto positivi/tamponi al 4,44% (Di giovedì 22 aprile 2021) In data 22 Aprile l’incremento nazionale dei casi è +0,41% (ieri +0,35%) con 3.920.945 contagiati totali, 3.330.392 dimissioni/guarigioni (+19.125) e 118.357 deceduti (+360); 472.196 infezioni in corso (-3.439). Ricoverati con sintomi -690 (22.094); terapie intensive -55 (3.021) con 174 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 364.804 tamponi totali (ieri 350.034) di cui 188.804 molecolari (ieri 188.413) e 176.344 test rapidi (ieri 161.621) con 111.105 casi testati (ieri 102.679); 16.232 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,44% (ieri 3,95% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 14,60% (ieri 13,48% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.509; Campania 1.912; Puglia 1.895; Piemonte 1.646; Sicilia 1.412; Lazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) In data 22l’incremento nazionale dei casi è +0,41% (ieri +0,35%) con 3.920.945 contagiati totali, 3.330.392 dimissioni/guarigioni (+19.125) e 118.357 deceduti (+360); 472.196 infezioni in corso (-3.439). Ricoverati con sintomi -690 (22.094); terapie intensive -55 (3.021) con 174 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 364.804totali (ieri 350.034) di cui 188.804 molecolari (ieri 188.413) e 176.344 test rapidi (ieri 161.621) con 111.105 casi testati (ieri 102.679); 16.232(target 4.311);totali 4,44% (ieri 3,95% – target 2%);/casi testati 14,60% (ieri 13,48% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 2.509; Campania 1.912; Puglia 1.895; Piemonte 1.646; Sicilia 1.412; Lazio ...

