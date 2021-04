Blocco del coprifuoco, la Lega si astiene e il PD attacca: “Campagna elettorale di Salvini” (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra che gli screzi tra PD e Lega siano destinati ad andare ancora avanti per molto, non ci sarà sicuramente una tregua tra due schieramenti così opposti in materia di vedute politiche, nonostante siano entrambi a sostegno del Governo di Mario Draghi. Dopo lo scontro a colpi di tweet avvenuto tra Matteo Salvini ed Enrico Letta in materia di migranti, ora lo scontro avviene direttamente tra i banchi del Governo. LEGGI ANCHE => Salvini-Letta, scontro sui migranti: la scintilla è la foto del segretario PD con il fondatore di Open Arms La Lega, infatti, ha deciso di astenersi dal voto sul Dl Covid che ha scatenato una decisa polemica proprio all’interno della stessa maggioranza. L’attacco che il PD fa nei confronti della Lega è puramente di fattura politica, infatti lo schieramento di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 22 aprile 2021) Sembra che gli screzi tra PD esiano destinati ad andare ancora avanti per molto, non ci sarà sicuramente una tregua tra due schieramenti così opposti in materia di vedute politiche, nonostante siano entrambi a sostegno del Governo di Mario Draghi. Dopo lo scontro a colpi di tweet avvenuto tra Matteoed Enrico Letta in materia di migranti, ora lo scontro avviene direttamente tra i banchi del Governo. LEGGI ANCHE =>-Letta, scontro sui migranti: la scintilla è la foto del segretario PD con il fondatore di Open Arms La, infatti, ha deciso di astenersi dal voto sul Dl Covid che ha scatenato una decisa polemica proprio all’interno della stessa maggioranza. L’attacco che il PD fa nei confronti dellaè puramente di fattura politica, infatti lo schieramento di ...

Advertising

Ticinonline : Blocco del 5G? «Niente da fare», conferma la Corte di giustizia - LegaSalvini : ++ LE MINACCE DEL CUBANO ABUSIVO ++ Con il blocco degli sfratti molti abusivi fanno i furbi. Serve ripristinare il… - JoseCarlosRRuiz : Il #Senato italiano approva, con 172 voti favorevoli, una mozione che chiede al Gov. d #Italia, insieme all' #UE, d… - Toni_ct_1 : RT @PColorati: @Toni_ct_1 Io odio in IG quando arriva un utente nuovo ed inizia a mettere like alle foto del mio profilo a raffica. È una c… - PColorati : @Toni_ct_1 Io odio in IG quando arriva un utente nuovo ed inizia a mettere like alle foto del mio profilo a raffica… -