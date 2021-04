Bimbo di 7 mesi muore di malnutrizione, la madre: “Ho seguito per lui una dieta biblica” (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiama Carla Garriques, ha 28 anni e, stando a quanto riferito al New York Post dal NYPD, suo figlio è probabilmente morto di malnutrizione perché lei ha scelto di fargli seguire una dieta “biblica“: “Non volevo diventasse grasso”, le sue parole. Siamo a St.Albans nel Queens. Kameri aveva sette mesi ed è morto lo scorso 30 ottobre. È stata proprio la madre ha chiamare il 911 per segnalare che il Bimbo stava male ma quando il personale medico è arrivato sul posto, per Kameri non c’era più niente da fare. Il New York Medical Examiner’s Office ha classificato la morte come omicidio e la madre è tra i sospettati. La 28enne, che ha avuto problemi con l’abuso di sostanze in passato, ha sempre tenuto una Bibbia in mano durante un’intervista con il New York Post. Carla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Si chiama Carla Garriques, ha 28 anni e, stando a quanto riferito al New York Post dal NYPD, suo figlio è probabilmente morto diperché lei ha scelto di fargli seguire una“: “Non volevo diventasse grasso”, le sue parole. Siamo a St.Albans nel Queens. Kameri aveva setteed è morto lo scorso 30 ottobre. È stata proprio laha chiamare il 911 per segnalare che ilstava male ma quando il personale medico è arrivato sul posto, per Kameri non c’era più niente da fare. Il New York Medical Examiner’s Office ha classificato la morte come omicidio e laè tra i sospettati. La 28enne, che ha avuto problemi con l’abuso di sostanze in passato, ha sempre tenuto una Bibbia in mano durante un’intervista con il New York Post. Carla ...

Bimbo di 7 mesi muore di malnutrizione, la madre: "Ho seguito per lui una dieta biblica" Il Fatto Quotidiano

