Bilbao perde gli Europei: leggi anti-Covid troppo rigide. Pronta causa all’Uefa (Di giovedì 22 aprile 2021) Bilbao non sarà una sede degli Europei che si giocheranno il prossimo giugno. Lo hanno comunicato le autorità basche, facendo sapere di essere state informate dall’Uefa. Le misure restrittive adottate per limitare la diffusione del Covid impediscono di garantire gli stadi aperti almeno al 25% come richiesto dall’ente organizzatore. Ad ogni modo, le istituzioni basche sono pronte ad adire le vie legali contro l’Uefa. La decisione è stata ritenuta unilaterale, in quanto “il contratto firmato nel 2014 è stato rispettato al 100%. Abbiamo agito con serietà e responsabilità. Invece non abbiamo trovato un riferimento sportivo, sociale o economico, o tanto meno legato alla salute pubblica nelle comunicazioni Uefa. Gli Europei non si giocheranno a Bilbao, ma non permetteremo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 aprile 2021)non sarà una sede degliche si giocheranno il prossimo giugno. Lo hanno comunicato le autorità basche, facendo sapere di essere state informate d. Le misure restrittive adottate per limitare la diffusione delimpediscono di garre gli stadi aperti almeno al 25% come richiesto dall’ente organizzatore. Ad ogni modo, le istituzioni basche sono pronte ad adire le vie legali contro l’Uefa. La decisione è stata ritenuta unilaterale, in quanto “il contratto firmato nel 2014 è stato rispettato al 100%. Abbiamo agito con serietà e responsabilità. Invece non abbiamo trovato un riferimento sportivo, sociale o economico, o tanto meno legato alla salute pubblica nelle comunicazioni Uefa. Glinon si giocheranno a, ma non permetteremo ...

