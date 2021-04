Biden vuole aumentare tasse su ricchi e capital gain per l'American Family Plan (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sarebbe pronto ad aumentare le tasse ai più ricchi per finanziare l’American Family Plan, il Piano famiglia che prevede fondi per la scuola, l’ampliamento dell’assistenza sanitaria ai bambini, la riduzione per le famiglie il carico delle spese mediche e la garanzia ai lavoratori ferie retribuite. A riportare la notizia è il New York Times, sottolineando come tra le misure, già discusse nelle ultime settimane, ci sarebbe l’aumento della tassazione dal 20% al 39,6% sui capital gains, le plusvalenze, i guadagni sui titoli azionari per coloro che incassano più di un milione di dollari. L’aumento generale delle tasse dovrebbe riguardare tutti coloro che guadagnano più di 400 mila ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joesarebbe pronto adleai piùper finanziare l’, il Piano famiglia che prevede fondi per la scuola, l’ampliamento dell’assistenza sanitaria ai bambini, la riduzione per le famiglie il carico delle spese mediche e la garanzia ai lavoratori ferie retribuite. A riportare la notizia è il New York Times, sottolineando come tra le misure, già discusse nelle ultime settimane, ci sarebbe l’aumento della tassazione dal 20% al 39,6% suis, le plusvalenze, i guadagni sui titoli azionari per coloro che incassano più di un milione di dollari. L’aumento generale delledovrebbe riguardare tutti coloro che guadagnano più di 400 mila ...

