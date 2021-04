Biden rilancia il nuovo ruolo degli Usa nella lotta al cambiamento climatico

(Di giovedì 22 aprile 2021)giornata mondiale della terra, oggi al via l'atteso vertice internazionale sul clima. 40 leader mondiali invitati ma presenti solo da remoto. Atteso in particolare l'intervento del presidente ...

Advertising

laregione : L’Ue rilancia sul clima, ora il vertice con Biden - Bimbematters : RT @CentroStudiInt: La visita del Primo Ministro #Suga alla #CasaBianca sugella l’alleanza tra #Washington e #Tokyo, mette al centro dell’a… - CentroStudiInt : La visita del Primo Ministro #Suga alla #CasaBianca sugella l’alleanza tra #Washington e #Tokyo, mette al centro de… - LaVocediNewYork : #Biden prossimo ai cento giorni lascia l’impronta tra politica interna ed estera. Il presidente spinto dai consensi… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden rilancia

Nella giornata mondiale della terra, oggi al via l'atteso vertice internazionale sul clima. 40 leader mondiali invitati ma presenti solo da remoto. Atteso in particolare l'intervento del presidente ...E accende il dibattito Corrado Fontana 22.04.2021 Bidenomics, l'economia del presidente Joel'America oltre il Covid - 19 © spyarm/iStockPhoto Corrado Fontana 22.04.2021 Leggi più ...Alla vigilia della Giornata della Terra e del video-vertice organizzato da Joe Biden con la partecipazione di una quarantina di leader mondiali, la Ue porta sul tavolo dei negoziati un accordo a 27 su ...E' un'Europa con le carte in regola quella che si presenta al vertice internazionale sul clima più atteso degli ultimi tempi. Convocato da Joe Biden per rilanciare il ruolo degli Stati Uniti nella lot ...