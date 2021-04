Biden accelera sui vaccini: «Da lunedì somministrazioni ai ragazzi sopra i 16 anni» – Il video (Di giovedì 22 aprile 2021) La campagna vaccinale contro il Covid è allo scatto finale in America, dove sono state raggiunte le 200 milioni di somministrazioni. «Da lunedì inizieremo a inoculare i vaccini anche alla popolazione giovane, a partire dai ragazzi di 16 anni», ha annunciato il presidente Usa Joe Biden in occasione di una conferenza stampa che illustrava le tappe di «un traguardo straordinario». Nell’intervento, in particolare, il capo della Casa Bianca ha ribadito la centralità del piano sul credito di imposta rivolto ai datori di lavoro per coprire i costi delle ferie pagate per i dipendenti che si vaccinano o riscontrano effetti collaterali nel periodo post-inoculazione. «Ogni dipendente dovrebbe ottenere un congedo retribuito per ricevere il vaccino», ha detto Biden, «e le aziende ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 aprile 2021) La campagna vaccinale contro il Covid è allo scatto finale in America, dove sono state raggiunte le 200 milioni di. «Dainizieremo a inoculare ianche alla popolazione giovane, a partire daidi 16», ha annunciato il presidente Usa Joein occasione di una conferenza stampa che illustrava le tappe di «un traguardo straordinario». Nell’intervento, in particolare, il capo della Casa Bianca ha ribadito la centralità del piano sul credito di imposta rivolto ai datori di lavoro per coprire i costi delle ferie pagate per i dipendenti che si vaccinano o riscontrano effetti collaterali nel periodo post-inoculazione. «Ogni dipendente dovrebbe ottenere un congedo retribuito per ricevere il vaccino», ha detto, «e le aziende ...

