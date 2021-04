Bergamo, il Covid si mangia gli screening oncologici: “Punte del 75% in meno rispetto al 2019” (Di giovedì 22 aprile 2021) Bergamo, 22 apr — Tra il 2020 e il 2021 decine di migliaia di bergamaschi si sono visti rimandare o annullare ogni sorta di esame e controllo sanitario, soprattutto i fondamentali screening oncologici: per la precisione, nelle prime settimane del 2021, il calo degli esami per la prevenzione o il controllo dei tumori è calato del 29,59%. In media, quindi, un bergamasco su 3 ha dovuto rinunciare a esami di importanza vitale. Una tragedia silenziosa Sono queste le drammatiche cifre dell’«emergenza sanitaria silenziosa», quella che non trova posto sulle prime pagine dei giornali perché non riguarda il Covid e i suoi morti. Ma morti ce ne saranno — a migliaia in tutta Italia — e a provocarli sarà proprio la cannibalizzazione dell’emergenza coronavirus nei confronti delle strutture ospedaliere. Per tutte queste vittime non ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr — Tra il 2020 e il 2021 decine di migliaia di bergamaschi si sono visti rimandare o annullare ogni sorta di esame e controllo sanitario, soprattutto i fondamentali: per la precisione, nelle prime settimane del 2021, il calo degli esami per la prevenzione o il controllo dei tumori è calato del 29,59%. In media, quindi, un bergamasco su 3 ha dovuto rinunciare a esami di importanza vitale. Una tragedia silenziosa Sono queste le drammatiche cifre dell’«emergenza sanitaria silenziosa», quella che non trova posto sulle prime pagine dei giornali perché non riguarda ile i suoi morti. Ma morti ce ne saranno — a migliaia in tutta Italia — e a provocarli sarà proprio la cannibalizzazione dell’emergenza coronavirus nei confronti delle strutture ospedaliere. Per tutte queste vittime non ...

